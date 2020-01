Vrouw mild voor vader van haar zeven kinderen die haar zeven steekwonden toediende: “Ik vergeef hem alles” Birger Vandael

24 januari 2020

13u30 0 Tessenderlo Afgelopen zomer op 27 juni stak een 55-jarige man uit Tessenderlo zijn ex-partner neer in haar eigen voortuin. Hij riskeert acht jaar voor de ‘poging moord’. Zijn verdediging vraagt echter de herkwalificatie naar ‘slagen en verwondingen’. De ex-partner van de man, waarmee hij samen zeven kinderen heeft, stelt zich niet langer burgerlijke partij. “Ik vergeef hem alles”, verkondigde zij in de rechtbank.

Die dag in juni werd de vrouw plots hevig bloedend aangetroffen. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen ze hoe twee mensen haar de eerste zorgen toedienden. Ze had verwondingen aan de schouders en de nek en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Diest. Daar bleek ze niet in levensgevaar te zijn. Enkele getuigen vertelden vervolgens hoe de man met een mes in zijn hand voorovergebogen bij de vrouw had gestaan en bleef steken. Men verbaasde zich erover dat de vrouw nog leefde.

Het koppel was meer dan dertig jaar samen. Hun relatie liep echter volledig spaak. “Overal waar ik heen ging, bleef hij me volgen”, vertelt de vrouw over het verloop na de breuk. Die belaging vanwege haar ex liep dus uit in de dramatische gebeurtenis. Toch vergeeft ze hem dus alles. Dat verbaast de verdediging niet.

“Goede papa”

Omdat er volgens de advocaten van beklaagde geen sprake is van voorbedachtheid (“hij was in een staat waarin niet meer werd nagedacht”) of van een intentie tot doden, vraagt men de herkwalificatie. “Ook moreel geweld kan een uitlokking rechtvaardigen. Wetende welke woorden er in dit dossier gebruikt zijn, kan daar in dit geval sprake van zijn”, klonk het onder meer. Er werden ook getuigenissen van de kinderen geciteerd. Die noemden beklaagde “een goede papa”. Een straf met probatievoorwaarden wordt gevraagd.

De procureur had het moeilijk met de manier waarop men alles probeerde te minimaliseren: “Het gaat om verschrikkelijk zware feiten. De vrouw is letterlijk neergestoken door zeven messteken die met veel kracht zijn aangebracht. Ze gingen volledig door het lichaam, onder meer in de hals, borst en rug van de vrouw. Ik blijf bij ‘poging moord’ en stel vast dat de vrouw van veel geluk mag spreken dat ze er nog is.”

Wisselende houding

Met ‘uitlokking’ kan de procureur zich evenmin verzoenen. “We vinden in de berichten in het strafdossier enkel bedreigingen van hem aan haar terug.” De wisselende houding van de vrouw werd ook verder beschreven. “Ik denk dat we hier een situatie hebben die typerend is bij partnergeweld. De vrouw laat haar klacht vallen voor de kinderen. Zij zullen moeten loskomen van elkaar.”

Eerder werd al een celstraf van acht jaar gevorderd voor de man. “Ik voel me schuldig voor wat ik gedaan heb", benadrukte hij toen hij het laatste woord kreeg. Het vonnis volgt op 21 februari.