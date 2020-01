Voor de twintigste (en laatste keer) ‘Schelmentocht’: “Thema is totaal uitgemolken” Birger Vandael

22 januari 2020

09u29 0 Tessenderlo Op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari 2020 vindt de twintigste en meteen laatste Schelmentocht plaats. “Het thema is totaal uitgemolken. Als we niet stoppen, zouden we in herhaling vallen en zou het bezoekersaantal verminderen. Dan nemen we liever afscheid in schoonheid", aldus Francois Van Gehuchten van VVV-Tessenderlo.

Al die jaren samen namen ongeveer 8.500 mensen deel aan de Schelmentocht en werden 100 verschillende taferelen opgevoerd over schelmen, stropers, heksen, en bokkenrijders. Dit jaar worden zes opvoeringen hernomen die extra in de smaak vielen. Deze ‘best off' krijgt de titel ‘het roemloze einde van de schelmen’.

Met bus naar Averbodebos

Een bus brengt de bezoekers tot een onbekende donkere plaats in het verre Veerle. Vervolgens begint een zes kilometer lange tocht door het Averbodebos en -hei. Tijdens de tocht kunnen de deelnemers op drie binnenlocaties de scènes zittend bijwonen. Zoals steeds zijn de opvoeringen heel divers: toneel, zang, muziek, declamatie, poppenspel en een audiovisuele show.

Afscheidsverrassing

Een aangename hartverwarmende halte vinden de deelnemers in het eeuwenoude boswachtershuis De Bierhoeve. De tocht duurt in totaal ongeveer 3,5 uur. Aan het eind van deze speciale editie wacht nog een afscheidsverrassing voor iedere bezoeker.

De prijs bedraagt €8 per persoon, versnapering en verrassing inbegrepen. Starten kan naar keuze tussen 17.30 tot 20.00 uur aan het Bosmuseum. Er zijn slechts 500 mogelijke gegadigden. Geïnteresseerden dienen voor 7 februari telefonisch of per mail hun komst te melden met opgave van het gewenste startuur: 013 35 33 31 (kantooruren) of vvv@tessenderlo.be. De activiteit kadert in het Volksverhalenfestival met gelijkaardige activiteiten in vijf buurgemeenten. De organisatie is in handen van VVV-Tessenderlo en Pandora.