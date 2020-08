Vier gewonden bij verkeersongeval op E313 Birger Vandael

03 augustus 2020

21u33 0 Tessenderlo Maandagnamiddag zijn vier personen gewond geraakt bij een verkeersongeval op de E313. Het accident vond plaats ter hoogte van Tessenderlo in de richting van Luik omstreeks 15.45 uur. Een trekker van een vrachtwagen botste ter hoogte van werkzaamheden op een file en raakte vervolgens een aanhangwagen die tegen een personenwagen en bestelwagen reed.

Het ongeval met domino-effect zorgde voor drie gewonden (een Duitser en twee Hongaren) en een vierde zwaargewonde man van 59 jaar uit Balen. Door het ongeval was er ook een tijd lang verkeersellende. Omdat twee rijstroken en de pechstrook richting Luik volledig waren versperd, moest het verkeerd de calamiteitenroute volgen en verder rijden via een parallelweg. Pas om 17.30 was de snelweg weer vrij voor verkeer.