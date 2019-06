Video: Parket onderzoekt steekpartij in centrum Tessenderlo



Toon Royackers en Marco Mariotti

27 juni 2019

18u36 3 Tessenderlo De politie en het Parket Limburg hebben donderdagnamiddag de Diestsestraat in het centrum van Tessenderlo afgesloten na een vermoedelijke steekpartij. Getuigen vonden daar omstreeks 16 uur een vrouw met ernstige verwondingen.

Die leken er op te wijzen dat de vrouw met een mes verwond was. Het slachtoffer werd alleszins met spoed naar het ziekenhuis in Diest gebracht. Daar kreeg ze de eerste zorgen toegediend. In de loop van de avond werd duidelijk dat haar toestand gelukkig niet levensbedreigend was. De Diestsestraat in Tessenderlo bleef wel nog een deel van de avond afgesloten voor het onderzoek. Het Parket Limburg kon in het belang van het onderzoek nog geen verdere info geven.