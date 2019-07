Ventilatoren en airco’s verkopen als zoete broodjes: 300 in één week tijd Birger Vandael

25 juli 2019

15u28 0 Tessenderlo Bij de Looise elektrozaak EP Electronics is er een stormloop voor airco’s en ventilatoren aan de gang. Door de hitte is er logischerwijs massaal vraag naar deze toestellen.

De verkoop van verkoelende elektronica verloopt erg vlot. “We zijn constant in de weer om er nog bij te bestellen”, klinkt het bij de zaak. Sinds vandaag is de stock in Tessenderlo terug aangevuld.

“Vandaag zijn we zelf enkele exemplaren gaan afhalen bij de leveranciers. Ze vliegen echt de deur uit. We hebben er net nog mee gelachen dat we precies een bakker zijn.” In totaal heeft EP Electronics deze week driehonderd ventilatoren en zestig airco’s verkocht. “En daar zullen er zeker nog een hoop bij komen”, klinkt het overtuigd.