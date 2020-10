Vechtpartij in Tessenderlo door liefdesaffaire: 6 maanden cel Birger Vandael

13 oktober 2020

Een in Duitsland geboren 31-jarige man en een Albanese twintiger zijn veroordeeld tot 6 maanden cel en een boete van 800 euro voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen. De feiten speelden zich af in Tessenderlo op 6 augustus 2018. De partner van de eerste beklaagde, waarmee hij drie kinderen had, bleek op dat moment reeds vier maanden een affaire te hebben met een andere man. Ze besloot met twee kinderen in te trekken bij haar nieuwe vriend, maar daar kon de beklaagde zich niet in vinden. Het kwam tot een zware vechtpartij waarbij ook de nieuwe partner van de vrouw betrokken was. De burgerlijke belangen worden aangehouden.