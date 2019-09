Van een fijn publiek gesproken: kinderen leren voorlezen dankzij honden BVDH

02 september 2019

10u13 0

Op zaterdag 7 september pakt cultuurhuis Tessenderlo uit met een nieuw initiatief voor de jongsten onder ons: een voorleesactiviteit met honden. Die dag komt een hond op visite om te luisteren naar kinderen die luidop voorlezen spannend of moeilijk vinden. De hond geeft geen commentaar, waardoor het leuker wordt om voor te lezen. De activiteit vindt plaats van 10 tot 11 uur en is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. Het is niet nodig om te reserveren.