Twintiger krijgt acht maanden cel met uitstel nadat hij ex tot Balaton belaagde en sloeg BVDH

09 oktober 2019

11u41 0 Tessenderlo Een 29-jarige man uit Tessenderlo is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden nadat hij zijn ex-partner (24) belaagd en verwond heeft. De man ging zover dat hij zelfs op het Hongaarse festival Balaton Sound het meisje bleef lastigvallen.

De feiten vonden plaats tussen november 2012 en september 2015. Tijdens oudejaarsnacht van 2012 op 2013 liet de man voor het eerst zijn losse handjes gelden. Daarna bleef de man op geregelde tijdstippen ongepast opduiken, in 2015 escaleerde dit gedrag. De man belde het meisje onophoudelijk op, zocht haar op aan haar woning en achtervolgde haar. Ook op de school van het meisje bood de man zich een keer aan met de dwingende vraag aan het meisje om met hem te praten.

Vastgehouden op Balaton

De anticlimax was er dus op Balaton Sound het gigantisch festival voor elektronische muziek in Hongarije. “De jongen dook daar op, werd boos en hield mijn cliënte een hele nacht vast”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Toen er in de wagen sprake was van een andere jongen, kreeg ze een slag in haar aangezicht en neus. Ze kon uit de auto geraken en werd geholpen door omstaanders.”

Brave familievader

Beklaagde is volgens zijn advocaat een brave familievader geworden en krijgt voorwaarden toegelegd. Zo moet hij zijn agressieproblematiek laten behandelen en krijgt hij een contactverbod wat betreft zijn ex. Aan dat meisje moet hij ook een totale schadevergoeding van 4.763,54 euro betalen. Zij houdt aan de relatie behalve een nare ervaring met een zogenaamde ‘bad boy’ ook een litteken boven haar oog over.