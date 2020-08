Twee jaar cel voor Looienaar na aanranding van minderbegaafde vrouw Birger Vandael

06 augustus 2020

10u56 2 Tessenderlo Een 56-jarige Looienaar is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en de ontzetting uit de rechten voor een termijn van vijf jaar voor de aanranding van een minderbegaafde 28-jarige vrouw. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 2.706,40 euro.

De feiten vonden plaats op 4 oktober 2017. De avond voordien was de beklaagde op bezoek geweest bij het slachtoffer, dat hij kende via haar moeder. Zelf was hij immers een vriend van de ex-echtgenoot van de moeder. Samen met het slachtoffer trok de beklaagde naar de supermarkt om een achttal blikjes bier aan te kopen en samen op te drinken. De man zocht een bus richting Tessenderlo, maar vond er geen meer. Daarop werd besloten dat hij op de zetel zou blijven slapen.

Die nacht liep het verkeerd tussen de twee. Omstreeks 1 uur trok de man naar de kamer van de vrouw en zocht hij intiem contact. “De beklaagde kon zijn seksuele driften niet onder controle houden”, oordeelt de rechtbank.