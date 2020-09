Tim Jeunen en Thes Sport niet zonder slag of stoot voorbij Winkel Sport Guido Gielen

26 september 2020

23u24 0 Tessenderlo Bij de competitiestart in eerste nationale kreeg Thes Sport het niet onder de markt met het West-Vlaamse Winkel Sport. De thuisploeg domineerde grotendeels de partij, maar er was weinig doelgevaar. In een boeiende slotfase werd Tim Jeunen de matchwinnaar (2-1). Hij knalde een voorzet van Marco Battista drie minuten voor tijd in het dak van het doel. Een verdiende, maar moeizame overwinning.

Het liep stroef vandaag en zeker in de zone van de waarheid, toch?

“Buiten mijn kopbal na twintig minuten naast de kooi konden we inderdaad voor weinig doelgevaar zorgen”, weet aanvallende middenvelder Tim Jeunen (31). Winkel Sport kon terugvallen op een stevige organisatie en gaf weinig weg. Wij daarentegen hadden het meeste balbezit en gaven ook praktisch niks weg. Uiteindelijk werd het toch een verdiende overwinning. Of zag jij dat anders?”

“Klopt, maar in de voorbereiding zag ik een snedig Thes Sport. Tegen Winkel Sport sputterde de motor soms toch even, nietwaar?

“Ben ik het niet volledig mee eens. Wij speelden ons eigen spel, maar het was niet gemakkelijk om kansen te creëren. Vaak omdat onze laatste bal niet goed viel.”

Coach Patrick Witters deed dan een gouden wissel met Simon Bammens te brengen, want die scoorde het eerste doelpunt. Daarna werd een blunder van doelman Marten Schevenels afgestraft door Michiel Clyncke. Wat flitste er toen door jullie hoofden?

“Na een perfect aangesneden voorzet van Nick Hulsmans kon Simon Bammens aan de tweede paal toeslaan met een buffelstoot. De Maaslander stond amper vijf minuten op het veld. Iedereen dacht, buit binnen. Plots kwam er een blunder van onze jonge doelman en hingen de bordjes weer in evenwicht. Als groep hebben we toen een tandje bijgestoken. In de beker bij Londerzeel hield Schevenels ons recht met enkele knappe reflexen. Ook tegen Winkel Sport was hij alert op enkele mooie doelkansen van de West-Vlamingen. We moesten absoluut de drie punten thuishouden, anders zou die jonge doelman worden aangevallen door de pers en mentaal misschien wel een krak krijgen. We konden het gelukkig rechtzetten en ik was blij om de winninggoal te scoren. In de eerste helft kon ik een mooie kans niet verzilveren en ik bleef de ganse wedstrijd jacht maken op dat doelpunt. Als het dan valt drie minuten voor tijd krijg je een hele ontlading. Deze zege doet deugd en moet ons vertrouwen schenken voor de komende weken.”

Vorig seizoen zat je een vijftal wedstrijden op de bank. Met de nieuwe coach zien we opnieuw de oude Jeunen. Vanwaar die metamorfose?

“Ik kwam na een blessure op de bank terecht. Vocht terug, maar kreeg te maken met een schorsing. Daarna kon ik niet meer terugvechten, want de corona brak uit en einde seizoen. Je kan dus niet zeggen dat ik vorig jaar veel op de bank heb gezeten. Door omstandigheden kwam ik in het hoekje terecht waar de klappen vallen. Dit seizoen, bij de nieuwe coach, kon ik weer vanaf nul starten. Ik liet mij gelden tijdens de voorbereiding en in het systeem van Patrick Witters voel ik mij uitstekend. Blijven hard werken is de opdracht en als het kan zoals tegen Winkel Sport regelmatig mijn doelpuntje meepikken.”