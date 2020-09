Tibo Malumgré knalt naar goud op 400m op VK scholieren: “Winst en een record, super” Bart Spruijt

10u59 0 Tessenderlo De Tessenderlose atletiekclub Av Looise pakte twee gouden plakken op de Vlaamse scholierenkampioenschappen van zaterdag in Heusden. Tibo Malumgré won de 400m in een persoonlijk record van 49.25 en Kyana Vaes het speerwerpen met 42m22.

Malumgré kan erg tevreden terugblikken op z’n baanronde. “Het ging gewoon heel goed”, vindt de 17-jarige spurter. “Ik ben snel vertrokken. Niet aan honderd procent , maar toch rap. Vanuit baan drie zag ik de andere favorieten voor me uitlopen. Ik ben er stilaan naartoe gegaan en in de bocht heb ik doorgeduwd. Ik voelde me nog heel goed, kon nog versnellen en kwam als eerste in de laatste rechte lijn. Dat gaf een heel goed gevoel. Uiteindelijk hield ik een kleine vier tienden voorsprong over.”

BK estafette

Het leverde Malumgré goud op in een recordtijd. Beter kan haast niet. “Vooraf hoopte ik om een record te lopen of om te winnen en ik deed het allebei, dus dat is super. Indien er niet zoveel wind had gestaan, had ik misschien zelfs onder de 49 seconden kunnen duiken. Het was niet gemakkelijk met de tegenwind in het begin, maar volgens mijn trainer heb ik goed ingedeeld. Ik ben zeker wel tevreden. Dit is mijn derde Vlaamse titel. Ik won al eens goud bij de cadetten en bij de eerstejaarsscholieren verspreid over een paar jaar. Tussendoor werd ik ook een paar keer tweede.”

Zaterdag wil Malumgré z’n seizoen mooi afsluiten op het BK estafette in Moeskroen. “Daar neem ik nog deel aan de 4x100m samen met Simone Ambrico, Bert Hermens en Arne Bemong. We zullen zien hoe dat gaat”, aldus nog Malumgré. “Al één keer hebben we op de wissels geoefend en woensdag gaan we er nog eens op oefenen. Er zijn nog veel andere sterke ploegen. In de estafette kan veel gebeuren. Op de ploeg voor de 4x400m heb ik nog niet zo’n goed zicht.”

Goud voor Kyana Vaes

Bij de scholieren meisjes won Kyana Vaes de erg spannende titelstrijd in het speerwerpen. Ze was vrijwel heel de competitie op achtervolgen aangewezen. Bij haar voorlaatste poging wierp ze haar speer 42m22 ver. Daarmee nam ze de leiding en die stond ze niet meer af. Het was ook een serieuze recordverbetering, want haar vorige record bedroeg 38m28.