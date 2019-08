Tessenderlo verkoopt 22 bouwgronden in Engsbergen BVDH

02 augustus 2019

12u28 0 Tessenderlo Het gemeentebestuur van Tessenderlo verkoopt 22 bouwgronden in Engsbergen. Het gaat om gronden van de gemeentelijke verkaveling Schoorstraat (fase 2). De prijzen van de bouwgronden variëren van 73.000 tot 115.000 euro met een gemiddelde verkoopprijs van zo’n 85.000.

De nieuwe verkaveling bevindt zich aan de rand van de woonkern van Engsbergen en grenst aan de bossen van Gerhagen. Er is een sterke nadruk op het groene karakter van de omgeving. De verkaveling omvat 20 loten voor open bebouwing en twee loten voor halfopen bebouwing.

Puntensysteem

De verkoop gebeurt volgens de bepalingen uit het gemeentelijk reglement op de toewijzingsnormen (2015) en de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019. Er wordt gewerkt met een puntensysteem: de kandidaat-koper met het hoogst aantal punten krijgt de eerste keuze bij het toewijzen van een bouwgrond.

Zowel inwoners van Tessenderlo als niet-inwoners komen in aanmerking voor de aankoop van een gemeentelijke bouwgrond. Ook wie al een woning of bouwgrond in volledige of gedeeltelijke eigendom heeft, komt in aanmerking.

Wie geïnteresseerd is kan een informatiebrochure afhalen bij de afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid tot en met 13 september.