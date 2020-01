Tessenderlo Group ondervindt geen hinder van cyberaanval op Picanol BVDH

13 januari 2020

18u51

Tessenderlo Group ondervindt geen hinder van de grote cyberaanval die Picanol in Ieper momenteel grotendeels plat legt. De cyberaanval is een aanval met zogenaamde ransomware, waarbij losgeld moet worden betaald om de gegevens weer vrij te krijgen. Men doet er in West-Vlaanderen momenteel alles aan om het bedrijf weer operationeel te krijgen. Tessenderlo Group is een weefgetouwenafdeling van Picanol. Het bedrijf in de chemische sector had vroeger de naam Tessenderlo Chemie, die het in de volksmond nog steeds behoudt. In tegenstelling tot Picanol wordt de dagelijkse werking niet verstoord.