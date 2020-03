Techniek- en WetenschapsAcademie in De Griffel Birger Vandael

02 maart 2020

Jonge wetenschappers tussen 6 en 14 jaar ontdekken vanaf maart de wondere wereld van de wetenschappen in de Techniek- en WetenschapsAcademie in de Griffel in Hulst. Tijdens vier workshops op woensdag of zaterdag ga je als deelnemer aan de slag met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes én specialere producten zoals droogijs. Je leert met proefjes de speciale krachten van deze middeltjes kennen en bouwt je eigen waterstofraket. De deelnemers worden opgedeeld in een Wetenschapsclub Junior voor 6- tot 9-jarigen en een club voor 10- tot 14-jarigen. Voor vier workshops betaal je 31.50 euro. Meer informatie en inschrijven via www.tessenderlo.be/twa.