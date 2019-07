Straat even afgesloten wegens chemisch lek RTZ

07 juli 2019

De Heilig Hartlaan vlakbij het centrum van Tessenderlo is zondag een deel van de namiddag afgesloten gebleven, omwille van een chemisch lek. Getuigen merkten omstreeks 12.30 uur een indringende geur rond het bedrijf Vynova. Veiligheidshalve werd de omgeving meteen afgezet. Uit onderzoek bleek nadien dat er een lek was in een tankwagen met benzychloride. Brandweerzone Zuid West Limburg kwam ter plaatse om het lek te dichten. Omstreeks 15 uur werd de omgeving opnieuw vrij gegeven.