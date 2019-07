Rioleringswerken in Gerhagen BVDH

26 juli 2019

Op 6 augustus starten er rioleringswerken in het gebied Gerhagen. De werken lopen tot juni 2020. Tijdens de werken wordt riolering aangelegd langs de straten (soms een gedeelte van): Boekdonkstraat, Everslag, Gerhees, Heggenbossenweg, Houterenberg, Jagersweg en Zavelberg. Verder wordt ook het waterleidingsnet over de volledige werken vernieuwd. Er worden verder nog twee pompstations geplaatst. Het is onvermijdelijk dat deze werken hinder opleveren. De aannemer (APK Group uit Geel) is verantwoordelijk voor de verwittiging van de bewoners. Zij zullen wie langs de werken woont, tijdig verwittigen door brieven in de bus te stoppen. De horecazaken in Gerhagen blijven altijd bereikbaar, ofwel via Zavelberg ofwel via Jagersweg.