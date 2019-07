Provincie investeert in betere paardenweides Birger Vandael

02 juli 2019

14u18 0 Tessenderlo Jan Reeckmans van Stal Paepehoeve en het gemeentebestuur van Tessenderlo hebben geïnvesteerd in een betere paardenweide, de aanleg van een publieke poel voor paarden, evenals een picknickplek aan de startplaats van de ruiterroute. Dit is een voorbeeld van wat het project ‘Samen op een Goei Wei’ van Regionaal Landschap Lage Kempen wil bereiken.

Limburg is 37.000 paarden, 52 maneges en een sterk uitgebouwd ruiternetwerk een echte paardenprovincie. De paardensector is een economische sterke sector en ook het paard als recreatiedier kent een toenemend belang. De verbreding van de landbouwsector met paardenhouders kent uitdagingen maar ook kansen. Het Regionaal Landschap Lage Kempen wil met het project de biodiversiteit in het landschap verhogen en hiervoor gebruik maken van de vele paardenweiden. “Met bijna 140.000 euro steun vanuit Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg investeert het RLLK in de concretisering op het terrein”, aldus gedeputeerde Inge Moors.

Omgeving visueel aantrekkelijker maken

In totaal gaf het RLLK 50 adviezen voor een betere landschappelijke integratie van bestaande paardenhouderijen. De adviezen gingen over het natuurlijker maken van de omgeving en het visueel aantrekkelijker maken van omheining en stallen. “Dankzij het project hebben we paardenhouders geïnspireerd om zoveel mogelijk de natuurlijke leefomgeving van paarden na te bootsen”, zegt projectcoördinator Joke Timmermans.

Uiteindelijk werden 15 ambassadeurs gekozen. Een van de ambassadeurs is Jan Reeckmans, zaakvoerder van de Paepehoeve. Hij plantte 6.800 meidoorns en 800 haagbeukjes aan. Die omsingelen nu de rijpiste. De aanleg van een pad rondom de weides en het inzaaien van een kruidenrijk grasland staan nog op het programma. “De parking aan de toegangspoort voor het Merodegebied werd speciaal ingericht voor trailers. Na hun tocht, kunnen de paarden een bad nemen in de poel. Eigenaars kunnen rustig uitrusten op de picknickbank en we hopen hun te inspireren via het infobord tot het inrichten van een Goei Wei”, zegt burgemeester Fons Verwimp (CD&V).