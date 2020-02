Pop-upexpo ‘Wolven in Limburg’ in Bosmuseum van Gerhagen Birger Vandael

15 februari 2020

11u23 18 Tessenderlo Van 8 maart tot 26 april kan je in het Bosmuseum van Gerhagen terecht voor de pop-upexpo ‘Wolven in Limburg’. Via deze reizende tentoonstelling – een initiatief van Natuur en Bos, natuurgebieden Duinengordel, Bosland en Kempen-Broek en het Provinciaal Natuurcentrum – kom je meer te weten over de aanwezigheid van wolven in Limburg.

Op basis van ervaringen uit het buitenland worden tips gegeven over hoe mens en dier met elkaar kunnen samenleven en hoe je als veehouder je vee kan beschermen. Een belangrijke doelgroep zijn kinderen. Voor hen zet de expo onder andere in op interactie en educatie en worden de zintuigen geprikkeld. De initiatiefnemers rekenen er dan ook op dat heel wat scholieren de expo zullen bezoeken. Ook Roger, de aangereden wolf uit Opoeteren, krijgt een plaats in deze tentoonstelling.

Boeken

De toegang is gratis voor iedereen. Wie wil, kan een gids boeken. Daarvoor betaal je 35 euro (groepen van maximaal 25 personen) voor een rondleiding van ongeveer één uur. Scholen kunnen deze expo gratis boeken. Voor de leerlingen is er eveneens een ontdekboekje voorzien (doe-boekje met vragen). Boeken kan met een mailtje naar bosmuseum@gerhagen.be. De expo is alle dagen open van 13.45 tot 17.00 uur.