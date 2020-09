Patrick Witters en Thes Sport zijn klaar om Menen warm te ontvangen Guido Gielen

10 september 2020

20u35 0 Tessenderlo De overgang van coach Patrick Witters van Bocholt naar Thes Sport deed heel wat stof opwaaien. Door Covid kreeg de leraar LO meer tijd om zijn nieuw team te bestuderen. Tot dusver verliep de voorbereiding naar wens. Zaterdagavond wacht de eerste afspraak met inzet op het nieuwe kunstgras. Het één reeks lager spelende Menen komt op bezoek voor de derde ronde van de BVB.

Ben je al ingeburgerd ?

“Mijn trainerscarrière ging bij Thes Sport van start. Ik was hier vier jaar jeugdcoach en het was super om weer thuis te komen,” opende Witters uit Beverlo. “Ik kwam veel bekende gezichten tegen en de aanpassing verliep naar wens.”

Ook met de spelersgroep ?

“De meeste jongens waren geen vreemden voor mij. Door corona kregen we een langere voorbereiding en dat was welkom om de jongens nog beter te leren kennen. Ook wil ik een nieuw spelsysteem invoeren en dat vergt natuurlijk wat tijd. Tijdens de voorbereiding was het in de eerste wedstrijden wat zoeken en voor sommige jongens toch aanpassen, want elke coach wil zijn eigen accenten overbrengen op een groep. De laatste weken zie ik duidelijk progressie en de resultaten gaan mee in stijgende lijn, al zijn die uiteraard van minder belang tijdens de voorbereiding.”

Enkele sterkhouders vertrokken. Er werd ook versterking binnengehaald, maar het Thes bestuur wil vooral meer de kaart van de jeugd trekken. Kan je daarmee leven ?

“Tijdens de contractbesprekingen werd mij duidelijk gemaakt dat ze inderdaad meer de eigen jeugd kansen willen geven. Ik deed dat eerder al bij Dessel Sport en Bocholt en ben zeker een voorstander om jonge kerels regelmatig voor de leeuwen te gooien. Ik weet ook dat er enkele sterkhouders Thes verlieten en zeker de ervaren doelman Bernd Brughmans was een rots in de branding. Nu gaan we resoluut voor twee getalenteerde jonge doelmannen en ik zie dat goed komen. Met de broers Vermijl haalden we klasbakken in huis en vooraan kwam de jonge spits Vaesen erbij. Of er nog versterking komt ?”

Nieuwe spits op komst !

“We willen niet alle druk op de jonge schouders van Kyan Vaesen leggen. Het bestuur is bezig met enkele pistes, want vooraan zitten we echt krap. Een naam kan ik voorlopig nog niet geven, maar ik verwacht snel een doorbraak.”

Zaterdagavond komt Menen op bezoek voor de BVB. De laatste jaren was het bekerverhaal rampzalig. Zijn jullie er klaar voor ? Is de beker belangrijk voor Thes ?

“Als je over de beker begint te praten in Tessenderlo willen de meesten zo snel mogelijk van onderwerp veranderen (lacht). De laatste seizoenen vlogen we er telkens bij onze eerste wedstrijd eruit. Ik wil daar samen met deze groep verandering in brengen. Menen moet voor de bijl. Ons nieuw aangelegde kunstgras moet in ons voordeel spelen. Ik zie dat de groep gretig is en verwacht dan ook dat we ons gaan kwalificeren voor de volgende ronde. Het zou mooi zijn, want bekerwedstrijden bieden meer perspectieven dan oefenwedstrijden.”