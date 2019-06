Parket onderzoekt steekpartij in centrum Tessenderlo



TRZ

27 juni 2019

18u36 0 Tessenderlo De politie heeft de Diestsestraat in het centrum afgesloten voor een onderzoek naar aanleiding van een steekpartij.

Omstreeks 16 uur kwam daar de melding binnen van een vrouw die ernstig gewond was. Vermoedelijk was ze het slachtoffer van een steekpartij. Het Parket Limburg is momenteel nog ter plaatse voor een onderzoek. Later meer.