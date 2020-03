Exclusief voor abonnees Oudste drummer (79) van het land swingt er nog op los: “Sterven wil ik op het podium mét publiek” Marco Mariotti

07 maart 2020

13u02 4 Tessenderlo Drummen is gezond. Dat blijkt toch als we jazzdrummer Walter Cuyvers aan het werk zien. De man uit Tessenderlo swingt nog alle dagen en blaast volgende week tachtig kaarsjes uit. “Ik voel me nog steeds vijftig, maar word wel sneller moe”, vertelt hij. Op 13 en 14 maart viert hij zijn verjaardag met zijn bluesband Chilly Willy in twee spetterende shows.

Op zijn dertiende zaagde hij een trom van de lokale fanfare doormidden, waarmee hij een soort van drumstel in elkaar bokste. We spreken dan over 1953 en van The Beatles is dan nog lang geen sprake. Bigband. Daar groeit Walter Cuyvers uit de kempen mee op. Veel swing en nog meer jazz krijgt hij in zijn tienerjaren mee dankzij de leraar in Mol die het schoolorkest dirigeert. 67 jaar later speelt Walter nog alle dagen in zijn woning in Tessenderlo.

