Oppositiepartij LOOI.nu vraagt oprichting commissie Middenstand en Handel, meerderheid gaat niet mee in voorstel BVDH

16 oktober 2019

15u32 0 Tessenderlo Op de laatste gemeenteraad van Tessenderlo vroeg oppositiepartij LOOI.nu om de oprichting van de commissie Middenstand en Handel. Die zou worden ingezet om winkeliers steun te bieden. De meerderheid ging echter niet mee in het voorstel.

“In Tessenderlo staan 9,5 procent van de handelspanden leeg en bij de meerderheid van deze panden is dat een structureel probleem”, zegt raadslid Serge Van den Bossche. “Dit zou een primeur zijn, maar naar de ondernemers toe kan je het als krachtig signaal aanzien.”

De meerderheidspartijen gingen niet mee in het voorstel en er werd gewezen naar een goede en constructieve samenwerking met de lokale middenstand. “We erkennen dat de samenwerking optimaal is, maar zagen de laatste negen maanden geen concrete maatregel. Daarom zullen we nu via de agenda van de gemeenteraad voorstellen indienen ter ondersteuning van de middenstand”, besluit Van den Bossche.