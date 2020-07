Opnieuw kleine activiteiten toegelaten in Looise vrijetijdsinfrastructuur Birger Vandael

14 juli 2020

Vanaf deze week woensdag is het weer toegelaten om in Tessenderlo kleine activiteiten te organiseren in de vrijetijdsinfrastructuur. Vanaf 20 juli mag je ook opnieuw grotere activiteiten organiseren. De vrijetijdsinfrastructuur van Tessenderlo bestaat uit Het Loo, de Griffel, ‘t Goor, de Kriekel, Gettendonk en ‘t Muuzaaike. Wie een initiatief wil voorstellen, moet zich houden aan het stappenplan en onder meer een Covid Event Risk Model (CERM) invullen. Je kan voor alle bijkomende info terecht op de website van de gemeente of bij de de verhuurmedewerker (via 013 35 53 20 of cultuurhuis@tessenderlo.be).