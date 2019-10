Opnieuw inbrekers in kleedkamers van Thes sport RTZ

20 oktober 2019

20u53 0

Dieven zijn afgelopen weekend opnieuw binnen gedrongen in de kleedkamers van Thes Sport langs de Sportlaan in Tessenderlo. De daders probeerden de lockers van het onderhoudspersoneel open te breken, maar konden gelukkig geen buit maken. Het is wel al de tweede keer deze maand dat inbrekers binnen geraken. De gemeente gaat nu bekijken hoe ze het sportpark beter kunnen bewaking, eventueel met camera’s.