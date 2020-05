Omgaan met droogte: wegenbouwer Superbeton vangt water op voor buren Birger Vandael

28 mei 2020

Momenteel is men aan Hemelrijk in Tessenderlo bezig met de herinrichting van het kruispunt met de Groenstraat. Nadat er grondwerken plaatsvonden, wordt er ook gewerkt aan de rioleringswerking in de richting van de Neerstraat. Superbeton, de wegenbouwer uit Herselt, zal hierbij het opgepompte grondwater opvangen. “Buurtbewoners zullen gebruik kunnen maken van het water, dat normaal gezien gewoon zou weglopen”, verduidelijkt zaakvoerder Frederik Laeremans. “De citerne, die vrijdag geplaatst wordt, heeft een capaciteit van 20.000 liter. Vanaf vrijdagavond of zaterdag kan de buurt water nemen.” Op die manier biedt het bedrijf een oplossing voor het droogteprobleem dat in Vlaanderen opduikt.