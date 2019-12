Nieuw cultureel centrum paradepaardje in investeringsplan van 52 miljoen euro Birger Vandael

17 december 2019

18u36 28 Tessenderlo De komende vijf jaren investeert de gemeente Tessenderlo 52 miljoen euro. Het paradepaardje van het meerjarenplan is de lening van tien miljoen euro voor de bouw van een nieuw cultureel centrum. “Het gebouw is helemaal uitgeleefd en beantwoordt niet meer aan de vragen van vandaag”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

De investeringen van 52 miljoen euro gaan niet gepaard met een verhoging van de personenbelasting (7%) en opcentiemen (850,13). “Het beleid van de vorige zes jaar rendeert nu”, stelt schepen van Financiën Willy Wilms (sp.a-SPiL) fier. “In 2018 hadden we een schuld per inwoner van slechts 148 euro, dat is één van de laagste in Vlaanderen. Zo’n cijfer geeft de burger/bestuurder moed. De autofinancieringsmarge blijft elk jaar positief en eindigt in 2025 op 1.301.702 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat is alle jaren positief.”

Goede huisvader

Toch zal Tessenderlo de komende jaren het geld niet uit ramen en deuren smijten. “We blijven als een goede huisvader op het budget letten”, geeft Wilms nog mee.

Een grote smak van het geld gaat dus naar een nieuw vrijetijdshuis. Waar en hoe er een nieuw cultureel centrum zal komen, zal ernstig onderzocht worden en alle betrokkenen zullen ruim geconsulteerd worden.

Verder wil Tessenderlo werk maken van een mooie, propere, moderne gemeente, waarin het aangenaam wonen en werken is en voor iedereen gezorgd wordt. “Het duurzame milieubeleid is de rode draad doorheen het hele beleid en zit gewaarborgd in ons financieel plan”, stelt burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL).

Uitbouw van Gerhagen

Concreet wordt er geïnvesteerd in de verdere uitbouw en bescherming van Gerhagen. “We zullen van het Eikelplein een toegankelijk en groen plein maken en investeren één miljoen euro in het Kraanhof. Het Kolmenveld zal een perfecte combinatie van wonen en zorg brengen en is een groene long in het midden van Tessenderlo. Er komt een masterplan voor de Markt en we ontwikkelen het Binnenhof voor meer wonen in het centrum van onze gemeente. Met het toekomstig fietsplan willen we ook meer mensen op de fiets en verantwoord investeren in fietsinfrastructuur.”

Ten slotte doet Tessenderlo nog enkele investeringen in het rioleringsstelsel, dat de gemeente zelf in beheer heeft en wordt de vrijetijds- en sportinfrastructuur opgewaardeerd. Er komen enkele investeringen in het publieke domein, een urnebos en een visie voor de welzijnscampus.