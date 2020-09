Nick Hulsmans en Thes Sport kwalificeren zich ten koste van Londerzeel Guido Gielen

18 september 2020

23u03 0 Tessenderlo Met de verplaatsing naar Londerzeel wisten ze bij Thes Sport dat het geen gemakkelijke opdracht ging worden in de vierde ronde van de Beker van België. Londerzeel speelt dan wel een reeks lager in tweede nationale, maar beschikt over een solide elftal. Marnick Vermijl opende de score en Martijn Stefani zorgde voor de verdiende kwalificatie. Nick Hulsmans sterk begonnen aan het nieuwe seizoen stapte vreugdevol op de bus voor de terugreis.

Hoe verliep de wedstrijd ?

“Londerzeel is een stugge ploeg en het openingskwartier was erg gesloten met twee teams die konden terugvallen op een stevige organisatie. Gelukkig voor ons kon Marnick Vermijl met een wereldgoal de score openen. Vanop eigen helft knalde hij een snel genomen vrije trap magistraal binnen. Zelfs de supporters van Londerzeel keken bewonderingswaardig. Een tiental minuten na de rust zaten we op rozen toen Martijn Stefani de stand kon verdubbelen. Londerzeel liet de kopjes niet hangen en kwam nog sterk opzetten. Gelukkig kon onze doelman Schevenels uitpakken met een knappe save en kwam de aansluitingstreffer er niet. We speelden dan rustig de partij uit en probeerden vanuit een goede organisatie regelmatig tegen te prikken. De kwalificatie is zeker verdiend en gezien ons dramatisch bekerverleden een leuke opsteker om straks vol vertrouwen verder te bekeren en te starten aan de competitie.”

De ploegen uit 1B komen nu in de pot. Heb je een voorkeur ?

“Graag tegen Lierse-Kempenzonen. Er spelen drie ex-spelers van ons bij de Pallieters met doelman Brughmans, Van Genechten en El Ansri. Vooral het weerzien met Brughmans zou super zijn, want heel Thes heeft nog steeds een goede band met hem.”

Onder de nieuwe coach Patrick Witters speel je hoger. Het bevalt je blijkbaar vrij goed, toch ?

“Het is leuk dat ik en Marco Battista ons aanvallend meer kunnen uitleven. De centrale verdedigers springen snel bij als we eens balverlies lijden en als rechtsback doet jeugdproduct Jasper Braeken het uitstekend. We voelen elkaar goed aan en hij speelt met bravoure. Een pluim voor die jonge kerel om zo snel zich te integreren in het elftal. Onder de nieuwe coach spelen we allemaal iets hoger en meer aanvallend. Hoog druk zetten is een handelsmerk van onze sportieve baas en dat ligt mij wel. Aan de toog bij meerdere clubs gingen al verhalen de ronde dat dit Thes Sport aan kwaliteit had ingeboet. Er verdween inderdaad een pak ervaring, maar de aanwinsten zijn een schot in de roos en enkele jonge kerels speelden zich reeds in de kijker. We hebben nog steeds een pak ervaring in huis en zeker kwaliteit genoeg om opnieuw een mooi seizoen te draaien”, besloot de 27-jarige Zonhovenaar.