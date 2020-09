Net niet voor Limburgse nachtegalen in The Voice Kids Birger Vandael

12 september 2020

11u51 0 Tessenderlo De 15-jarige Gala uit Grimbergen uit team Sean heeft zich gekroond tot winnares van The Voice Kids 2020 . Ze brengt meteen haar eerste eigen single ‘Contagious’ uit. Voor de Limburgse nachtegalen Romina (13) uit Kinrooi en Mette-Marie (14) uit Averbode en Tessenderlo strandde de talentenjacht in de finale.

De finale werd vrijdag feestelijk geopend door alle 8 finalisten. Zij brachten de sfeer erin met Fascination van Alphabeat. Nadien kwam elke finalist met een eigen nummer. Mette-Marie koos voor River van Bishop Briggs, Romina opteerde voor Lost Without You van Freya Ridings. De dames van K3 moesten één van hun twee Limburgse dames doorsturen naar de slotronde. Zij gingen voor Mette-Marie.

Deze 4 talenten brachten nog één nieuw nummer en proberen daarmee de onpartijdige, digitale publieksjury te overtuigen. Zij bepaalden immers wie de winnaar van The Voice Kids 2020 wordt. Die winnaar mag een eigen single opnemen, een jaar lang gratis kleren shoppen en gaat naar huis met een spaarpot van 10.000 euro.

Buiten categorie

Mette-Marie bracht ‘The Show Must Go On’ van haar grote idool Freddie Mercury geheel op haar eigen manier met een verrassend stukje opera op het einde. Het werd helaas geen Limburgse overwinning. Verliezen van Gala is echter geen schande. “Jij bent gewoon buiten categorie”, aldus haar geëmotioneerde coach achteraf.