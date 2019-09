Miss Limburg Nisa Van Baelen (19) danste als meisje aan de zijde van Samson en K3: “Mijn droom? Model worden of... juf!” Birger Vandael

18 september 2019

19u40 2 Tessenderlo Sinds afgelopen zondag mag Nisa Van Baelen (19) uit Tessenderlo zich een jaar lang het mooiste meisje van Limburg noemen. Enkele uren nadat ze haar kroontje mocht aandoen, zat Miss Limburg al op de schoolbanken voor de eerste dag van het nieuwe schooljaar. “Ik droom ervan om ooit model te worden, maar met mijn studies voor kleuterjuf houd ik ook nog iets achter de hand”, vertelt Nisa.

De bekroning zondagavond kwam voor Nisa als een totale verrassing. “De dertien andere kandidaten mochten allemaal gezien worden, dus ik hield er niet echt rekening mee dat ik zou winnen”, glimlacht ze. “We hebben het achteraf een klein beetje gevierd, maar we hebben het erg bescheiden gehouden. Ik kon maandag toch moeilijk met kleine oogjes en een kater op mijn eerste schooldag aankomen.”

Miss Limburg heeft nog niet automatisch een selectie voor de finale van Miss België te pakken. Woensdag volgde er immers een nieuwe selectieronde met fotoshoot en bikinidefilé. In principe maken de eredames (Karen Jansen uit Lommel en Alessia Murru uit Genk) en de Crown Card (Zehra Naldemir uit Heusden-Zolder) evenveel kans. “Ik wil wel graag verder”, bekent Nisa. “Stiekem droom ik ook van het kroontje van Miss België.” De laatste Limburgse Miss België was Laurence Langen in 2014.

Kinderdroom

Tijdens de verschijningen op het podium had Nisa totaal geen last van zenuwen. Al als kind trad ze op voor een groot publiek. “Als klein meisje wou ik gaan dansen en kwam ik terecht bij Studio 100. Zo mocht ik aan de zijde van Samson & Gert dansen in de kerstshows en speelde ik mee in videoclips en voorstellingen van K3. Dat was een kinderdroom en ik heb daar ontzettend van genoten. Wat er ook gebeurt, ik zal daar altijd op terugkijken als een fantastische beleving. Tegenwoordig dans ik bij productiehuis Fabric Magic. Soms werk ik ook nog als hostess in de Versuz, aan bezigheden dus geen gebrek.”

Ook in missverkiezingen is Nisa niet aan haar proefstuk toe. Bijna twee jaar geleden werd ze al Miss Fashion. “Dat heeft me wel de nodige ervaring opgeleverd.” De Looise schoonheid heeft naast de looks ook een erg vlotte babbel en een duidelijke mening. “Ik kreeg in de finale de vraag wat ik vond van esthetische chirurgie. Wie dat wil doen, krijgt mijn volledige steun, maar zelf wil ik graag zo naturel mogelijk blijven”, oppert ze.

Schoolfeest

Naast haar ambities als model wil Nisa ook graag haar diploma behalen. “Ik heb altijd gezegd dat ik voor kleuterjuf zou studeren. Ik hou ervan om te werken met kindjes en die job geeft je elke dag weer een ander verhaal. Ik kan er ook mijn talenten kwijt: vorig jaar heb ik tijdens mijn stage het schoolfeest mee georganiseerd en leerde ik mijn kleuters de danspasjes aan.” Of het nu is als model of als kleuterjuf, Nisa Van Baelen is klaar om de komende jaren te schitteren.