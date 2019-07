Memorial ‘Rally van Looi’ is toe aan vijfde editie BVDH

26 juli 2019

14u57 0 Tessenderlo In 2015 werd de voormalige Rally van Looi exact twintig jaar na de laatste editie herdacht met een memorial. Inmiddels is deze memorial toe aan haar vijfde editie. Op zaterdag 31 augustus wordt er opnieuw een uitverkocht deelnemersveld verwacht aan de Vismarkt in Tessenderlo.

De Rally van Looi was een vaste afspraak tussen 1977 en 1995. Een jaar eerder ontstond deze internationale wedstrijd als ‘Nacht van Looi’ vanuit het Jeugdhuis Tessloo. In de autosportwereld is men de sfeer en de uitstraling van de jaarlijkse weekenden in de regio nooit vergeten. De voormalige organisatoren kwamen opnieuw met elkaar in contact met als resultaat de memorial.

Tijdens het laatste weekend van de zomervakantie verzamelen vanaf 9 uur 120 unieke en sportieve old- en youngtimers en lookalike rally auto’s. Na een uitgebreid ontbijt nemen hun chauffeurs deel aan een mooie rondrit over 150 kilometer, verspreid over twee delen en volledig gehouden aan de geldende verkeersregels. De eerste wagen start om 10 uur.

Extra animatie

Voor de start zijn alle wagens te bewonderen op de Vismarkt, en ook in het Cultureel Centrum Het Loo zijn er een aantal bolides te bezichtigen die een “link” hebben met de Rally van Looi. Meerdere piloten die vroeger al deelnamen, zullen nu opnieuw hun visie geven op het event. Verder is er heel wat leuke animatie, zoals een demo van driftende schaalmodellen, beelden van de oude rally op een groot scherm, race-simulatoren en radio-uitzendingen. Alle info is beschikbaar via www.rallyvanlooi.be.