Man riskeert 4 jaar cel voor grensoverschrijdend gedrag: gechoqueerd slachtoffer vraagt 5.000 euro schadevergoeding Birger Vandael

30 juni 2020

11u05 2 Tessenderlo Het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een eetgelegenheid aan een Loois tankstation vraagt een opgetelde schadevergoeding van 5.000 euro. De dader zelf riskeert ook een celstraf van vier jaar en de ontzetting uit de rechten. Hij gaf verstek voor de zitting in de rechtbank en vertoeft momenteel in Nederland.

De vrouw begon in 2018 met haar job bij de eetgelegenheid. Een jaar later kwam de man, die gekend stond om zijn Hollands accent, ook in dienst werken. “Mijn cliënte werd slachtoffer van de aanranding van de eerbaarheid en een poging tot verkrachting", stelde de advocate van het slachtoffer. “Camerabeelden en getuigenissen bewijzen dat de feiten hebben plaatsgevonden. Mijn cliënte staat bekend als een introvert persoon en kon pas in juni 2019 een klacht neerleggen. Volgens de agente bij de politie was ze in shock.”

Hallucinant

De procureur noemt het “hallucinant” hoe de beklaagde het slachtoffer vastgreep. Gelukkig voor de vrouw werkt de man inmiddels niet meer in Tessenderlo. “Vandaag heb ik wel fijne collega’s”, sloot ze met een positieve noot af.

Het vonnis wordt op 3 september uitgesproken.