Man grijpt vrouw bij de keel en zegt dat ze moet sterven

28 mei 2019

Een 49-jarige man riskeert een celstraf van één jaar met mogelijk probatieuitstel voor verschillende feiten van agressie ten aanzien van zijn partner. De feiten vonden plaats in Tessenderlo. Vooral begin november 2017 liep het uit de hand. Beklaagde greep bij een ruzie zijn vriendin bij de keel en zei haar dat ze moest sterven. Nadat het slachtoffer zich verzette, kon ze zichzelf bevrijden. Eerder werd er in de relatie ook al met de PlayStation en met een tang gegooid. Onder meer de televisie moest eraan geloven. Beklaagde had een drugsprobleem en betwistte de feiten niet. Zijn advocaat vroeg wel voor een autonome probatieopschorting. Vonnis op 25 juni.