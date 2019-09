Man blijft ex-vriendin lastigvallen tot op festival in Hongarije: 8 maanden cel gevraagd BVDH

11 september 2019

12u02 0 Tessenderlo Een 28-jarige man uit Tessenderlo kijkt aan tegen een mogelijke celstraf van acht maanden nadat hij zijn ex-vriendin en dorpsgenote een hele lange tijd lastig bleef vallen.

Nadat de relatie eind 2012 op de klippen liep, was er een eerste conflict op oudejaarsavond. De twintiger sloeg zijn ex toen met een rake klap naar de spoedafdeling. Het liep vervolgens nog een paar keer mis met als ultieme anticlimax feiten op Balaton Sound, het gigantisch festival voor elektronische muziek in Hongarije. “De jongen dook daar op, werd boos en hield mijn cliënte een hele nacht vast”, aldus de advocate van het slachtoffer. “Toen er in de wagen sprake was van een andere jongen, kreeg ze een slag in haar aangezicht en neus. Ze kon uit de auto geraken en werd geholpen door omstaanders.”

Brave familievader

De procureur wil de straf met uitstel uitspreken indien de beklaagde een cursus slachtoffer in beeld en een cursus omgaan met agressie volgt. “Beklaagde is nu een brave familievader en ik vraag een straf volledig met uitstel of een werkstraf uit te spreken”, reageerde de verdediging. De slachtoffers vragen ook een morele schadevergoeding, het precieze bedrag staat ter discussie. Vonnis op 9 oktober.