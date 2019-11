Man (29) steekt appartement en twee auto’s in brand na ruzie met mede-bewoners Toon Royackers en Marco Mariotti

06 november 2019

09u15 4 Tessenderlo De politie heeft woensdagochtend een 29-jarige man in de boeien geslagen na een hevige brand in een appartement aan de Hofstraat in Hulst bij Tessenderlo. Terwijl de brandweer onderweg was naar het vuur, bleken er in dezelfde straat plots ook nog twee auto’s in brand te staan. Vier mensen uit het appartement raakten bevangen door de rook, en moesten uit voorzorg naar het ziekenhuis.

Omstreeks vier uur was de lokale politie al een keer opgeroepen voor een hoogoplopende ruzie in het bewuste appartement. Daar verbleven op dat moment acht personen met de Bulgaarse nationaliteit. Na wat bemiddelen leek de rust in de woning teruggekeerd. Maar omstreeks half vijf mochten de hulpdiensten dus alweer uitrukken. Deze keer bleek het pand in lichterlaaie te staan.

Brandweerpost Tessenderlo kreeg de vlammen snel onder controle, maar de schade aan het appartement is toch bijzonder groot. Voorlopig werd het onbewoonbaar verklaard. Ook het duplex appartement er net boven liep grote rookschade op, de woning op het gelijkvloers bleek ernstige waterschade te hebben door de bluswerkzaamheden. Het parket van Limburg stuurde woensdagmorgen meteen het labo van de federale politie ter plaatse. Een branddeskundige kwam met een branddetectiehond voor het sporenonderzoek. Terwijl brandweerploegen het appartement aan het blussen waren, moesten andere collega’s twee auto’s in dezelfde straat blussen. Eén Ford was volledig uitgebrand, de brandstichting aan een Mercedes bleek mislukt te zijn. Daar was enkel een steekvlam uit de brandstoftank gekomen.

De vier gewonde Bulgaarse slachtoffers mochten in de loop van de woensdag het ziekenhuis allemaal verlaten. In de loop van de ochtend had de politie ook al een 29-jarige Bulgaarse man kunnen arresteren op het nabijgelegen Eikelplein. Hij was één van de medebewoners uit het getroffen appartement. De man wordt verdacht van de brandstichting aan de woning en aan de twee auto’s die van zijn medebewoners waren. Omdat hij net als de andere bewoners geen Nederlands verstond, moest de politie enkele tolken inschakelen voor de verhoren.