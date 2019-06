Maarten Keusters bereikt in ligfiets top van Mont Ventoux Birger Vandael

28 juni 2019

14u56 0 Tessenderlo Looienaar Maarten Keusters (23) is er afgelopen zaterdag in geslaagd om met zijn ligfiets de top van de Mont Ventoux te bereiken. Hij bracht op deze manier de organisatie Transplantoux onder de aandacht.

De aandacht op de Ventoux ging dit weekend naar wielersensatie Wout Van Aert en zijn vrouw Sarah De Bie, het gezicht van de vrouwenkoers van ‘Mon Ventoux’. Maar er was meer. Maarten nam plaats in zijn ligfiets om zijn eigen uitdaging aan te gaan. De twintiger moest enkele jaren geleden een harttransplantatie ondergaan, omdat hij aan een spierziekte lijdt. Hij herstelde, putte veel moed, trainde zijn bovenlichaam, deed klimkilometers op en was op die manier klaar voor de klim.

“Het was een vroege ochtend”, begint Maarten het verhaal van zijn dag. “Gelukkig vielen de aanvangskilometers goed mee, we hadden ons met de deelnemers via Transplantoux dan ook goed voorbereid. Het begin liep vlot, maar de slotkilometers waren erg zwaar. Opgeven was nooit een optie. Uiteraard namen we wel voldoende pauzes. In net geen vier uur fietsen waren we boven. We hebben er enorm van genoten en hopelijk ook anderen kunnen inspireren.”