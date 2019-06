Maarten Keusters (23) in ligfiets naar de top van de Ventoux: “Extra aandacht voor donoren is nodig” Birger Vandael

12 juni 2019

09u41 0 Tessenderlo Zelfs voor getrainde wielrenners is de beklimming van de mythische Mont Ventoux met de fiets een uitdaging. Alsof dat nog niet zwaar genoeg is, zal Maarten Keusters (23) uit Tessenderlo op 22 juni doorheen het kale maanlandschap zwoegen op een ligfiets. Hij doet dit om Transplantoux onder de aandacht te brengen.

Transplantoux is een organisatie die getransplanteerden samenbrengt met hun familie, vrienden en sympathisanten om actief en sportief te zijn. Niet alleen is dat erg gezond voor lichaam en geest, het is ook een soort van eerbetoon. De deelnemers hebben hun hernieuwde leven immers allemaal te danken aan hun donor. Maarten kreeg het voorstel van de mensen van Transplantoux zelf toen hij op Gasthuisberg langsging. “Ik was meteen enthousiast”, vertelt hij. “Niet dat ik zelf zoveel van wielrennen hou. Ik kijk wel eens op televisie naar de wedstrijden, maar daar houdt het ook op.”

Spierziekte

Het leven van Maarten ging niet altijd over rozen. “Ik heb een spierziekte, waardoor ik een rolstoel ben beland. In 2011, toen ik vijftien jaar was, heb ik zelfs een harttransplantatie moeten ondergaan”, legt hij uit.” Uit deze gebeurtenissen putte de jonge Looienaar moed. Hij ontwikkelde zijn armen en zijn gespierd bovenlichaam moet hem naar de top van de Ventoux brengen. “Dergelijke bergen vind je natuurlijk niet bij ons. Daarom ben ik al gaan trainen in de Hoge Venen en het Hageland. Dit weekend trok ik zelfs naar de Ardennen om toch aan de nodige klimkilometers te komen.”

“Een ligfiets is inderdaad zwaarder dan een gewone fiets”, stelt Maarten. “Ik ben natuurlijk voor de volle honderd procent gemotiveerd en dat is ook nodig. Het is voor mij eerlijk gezegd een vraag of ik effectief de top zal bereiken. Ik zal in elk geval mijn uiterste best doen, dat beloof ik. Door elke dag te gaan fietsen en ook drie keer per week naar de kinesist te gaan, probeer ik me op de beste manier voor te bereiden. Gelukkig heb ik ook de steun van mijn enthousiaste omgeving.”

Zelf weet ik niet van wie ik het hart heb gekregen, maar ik ben er wel erg dankbaar voor Maarten over zijn donor

Volgens Maarten is er nog steeds te weinig aandacht voor donoren. “Zelf weet ik niet van wie ik het hart heb gekregen, maar ik ben er wel erg dankbaar voor.” De mama van Maarten treedt hem meteen bij: “Ik merk ook dat in de vriendenkring van Maarten sommige jongeren niet precies weten wat zo’n transplantatie inhoudt en waar het hart dan vandaan komt. Als we hier wat extra aandacht rond kunnen creëren, zijn we al tevreden!”