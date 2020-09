Looise zoektochtkampioenen gehuldigd Birger Vandael

28 september 2020

11u50 2 Tessenderlo Ook dit jaar werden de drie zoektochten van Tessenderlo georganiseerd. 263 deelnemers brachten een antwoordformulier binnen. Afgelopen weekend vond de prijsuitreiking plaats voor een select gezelschap in de gaanderij van cultuurcentrum het LOO.

In totaal werd een prijzenpot van 500 euro uitgereikt aan de tien beste deelnemers. Burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPiL) stond in voor de uitreiking van de prijzen. Willy Daniels bleek de beste deelnemer van de zoektochten. Hij ging Raf Heselmans en Viviane Saelen vooraf. Ook Leen Jacobs Van Braeckel, Anita Gers, Francine Melis, Juul Van Genechten, Ronny Bellinckx, Rita Boesmans en Marleen Coomans vielen in de prijzen.