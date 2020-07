Looise zoektochten blijven ook in 2020 op de kalender Birger Vandael

01 juli 2020

Corona of niet, in de zomermaanden kan je in Tessenderlo deelnemen aan de jaarlijkse zoektochten. Wie bovendien zowel in Berg als in Schoot en Engsbergen deelneemt, maak ook nog eens kans op een mooie prijs van VVV-Tessenderlo. De winnaar behaalt de titel Zoektochtkampioen 2020. De fotofietszoektocht van de KWB van Berg is ongeveer 30 kilometer lang (met twee lussen van 15 kilometer). In Schoot heeft men de route vijf kilometer minder lang gemaakt. Deze zoektocht is aan haar twintigste editie toe. De lengte van de zoektocht in Engsbergen is niet gekend. Aan het infopunt aan Poort Gerhagen of bij het Bosmuseum kan je binnenkort alle info bekomen.