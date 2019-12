Looise Romazigeuner riskeert acht jaar cel voor neersteken van de moeder van zijn zeven kinderen BVDH

20 december 2019

11u21 1 Tessenderlo Een 55-jarige man uit Tessenderlo riskeert een effectieve celstraf van acht jaar voor het toebrengen van steekwonden aan zijn ex-partner. De feiten speelden zich deze zomer op 27 juni af op klaarlichte dag in de Diestsestraat in Tessenderlo. De vrouw werd hevig bloedend in haar voortuin aangetroffen. De twee hebben samen zeven kinderen.

Het koppel werd beschreven als Romazigeuners. Hun relatie liep echter volledig spaak. “Overal waar ik heen ging, bleef hij me volgen”, vertelt de vrouw over het verloop na de breuk. Die belaging van haar ex liep dus uit in de dramatische gebeurtenis. Rond 15 uur kreeg de politie de melding binnen. Ze troffen ter plaatse aan hoe twee vrouwen bezig waren met het toedienen van de eerste zorgen aan het slachtoffer. Ze had verwondingen aan de schouders en de nek en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Diest. Daar bleek ze niet in levensgevaar te zijn.

Schijnbaar dood

Enkele getuigen werden aangesproken. Zij vertelden hoe de man voorovergebogen bij het slachtoffer stond en een mes vasthield. Toen de vrouw in elkaar stuikte, bleef hij steken. Men dacht dan ook dat het slachtoffer niet meer in leven was. De man werd ingerekend en verklaarde vrij snel dat hij zijn ex had neergestoken. Hij zit sindsdien in voorhechtenis.

De procureur noemt het gedrag van beklaagde ‘problematisch obsessief’. “We gaan nooit weten wat er die dag precies is gebeurd, maar de poging tot moord met voorbedachten rade lijkt voor mij bewezen. Wat er ook vooraf is gegaan aan de feiten, hij moet verantwoordelijkheid nemen voor wat hij de moeder van zijn kinderen heeft aangedaan."