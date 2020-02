Looise ‘Rambo’ (22) krijgt acht jaar celstraf voor messteek in aangezicht: “Ik wou haar gewoon even pijn doen” Birger Vandael

21 februari 2020

16u02 4 Tessenderlo Een 22-jarige man uit Tessenderlo is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar nadat hij in de nacht van 16 op 17 maart 2019 het Looise café ‘Het Land van Kafka’ binnenstormde en een onschuldige vrouw met een mes in het aangezicht stak.

De jonge twintiger was die bewuste zaterdagavond met twee vrienden op café gegaan en dook behoorlijk fanatiek in de drank in ‘Het Land van Kafka’ en het lokale jeugdhuis. Toen hij enkele vrouwen in hun achterwerk had geknepen, werd hij uit het jeugdhuis gezet. “Ik was kwaad en vond dat ik oneerlijk behandeld werd. Daarom heb ik thuis drie messen uit de lade genomen en keerde ik terug naar het eerste café”, vertelde de Looienaar tijdens de behandeling. De messen hadden een lemmet van vijftien centimeter en zouden volgens een advocaat lijken op het werktuig van ‘Rambo’. Onderweg naar het café kwam hij een vriend tegen. Die zag een vreemde blik in de ogen van de beklaagde. Hij kreeg te horen dat hij zich niet moest moeien en anders gedood zou worden.

Overmeesterd

Op dat moment zat het slachtoffer daar met enkele vriendinnen, nadat ze eerder die avond naar een voetbalwedstrijd was gegaan. Ze was de verkeerde persoon op de verkeerde plaats, want toen de jonge twintiger het café binnenstormde, koos hij haar volledig willekeurig uit als slachtoffer. “Ik wou haar niet echt steken, eerder snijden. Het was nooit de bedoeling om haar te doden, ik wou haar gewoon pijn doen", vertelde de man tegen de rechter. “Vervolgens werd ik overmeesterd, anders had ik mogelijk nog meer slachtoffers gemaakt."

Toen de politie om 2.37 uur ter plaatse kwam, zagen ze grote plassen bloed, een paar omgevallen barkrukken en de beklaagde die door een caféganger in bedwang werd gehouden. Bij het afvoeren gedroeg hij zich verward, stelde hij dat het eindelijk eens om hem draaide en dreigde hij in de cel iemand de keel over te snijden.

Inspiratie bij Christchurch

Tijdens het onderzoek vertelde de dader dat hij gefascineerd was door gewelddadige filmpjes en games. Iets wat door getuigen ook werd verteld tijdens het onderzoek. De twintiger bekende filmpjes te hebben gezien van IS-strijders die anderen de keel oversneden. Bovendien had hij ook intensief gekeken naar beelden van de terrorist die in Christchurch in Nieuw-Zeeland 51 doden had gemaakt aan twee moskeeën. Daarover was hij die avond nog uitgebreid aan het vertellen tegen zijn vrienden.

De man was reeds een tijdje in behandeling geweest bij een psycholoog, maar was naar eigen zeggen gestopt omdat hij de medicatie niet meer aankon. De gerechtspsychiater stelde bij de Looienaar een scheefgroei in zijn persoonlijkheidsstructuur vast, maar zijn oordeelsvermogen was niet aangetast door een geestesstoornis.

Gevolgen

Het slachtoffer werd destijds met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Diest. Ze liep heel wat breuken in het gezicht op en heeft een litteken van tien centimeter. Als gevolg krijgt ze een provisionele schadevergoeding van 8.500 euro.

Bij het horen van de uitspraak reageerde de familie van de dader emotioneel. De burgerlijke belangen in deze zaak zullen later worden afgehandeld.