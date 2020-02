Looise Nicky Smeers wint 2.500 euro aan cadeaubonnen in Winkeldorp Tessenderlo Birger Vandael

16u21 3 Tessenderlo Met dank aan een etentje bij eethuis Mea Vota heeft de Looise Nicky Smeers de hoofdprijs gewonnen van de eindejaarsactie van het Loois Handelsteam. Zij wint maar liefst 2.500 euro aan cadeaubonnen van Winkeldorp Tessenderlo. “Dat komt goed uit, want ik winkel graag in Looi, waar de handelaars supervriendelijk zijn”, aldus de winnares.

Naast de hoofdprijs werden uit vijf volle zakken met ingevulde biljetten nog eens tien andere prijzen van 250 euro getrokken. De winnaars daarvan zijn: Monique Van Genechten uit Laakdal (Siegi), Ria Elen uit Tessenderlo (Den Anker), Corry Peeters uit Tessenderlo (Dilex), Swa Beerten uit Tessenderlo (Den Anker), Zeth Geysmans uit Meerhout (De Steendries), M. Govaerts uit Tessenderlo (Carrefour Market), Evy Vanhoovels uit Ham (AD Delhaize), Rosa Engelen uit Deurne (EP Electronics), familie Schroyen uit Balen (Schoenen Sterckx) en Laura Salaets uit Tessenderlo (Blokker).

Trouwe klanten

In de marge werden nog honderden extra prijzen uitgereikt. De winnaars werden allemaal persoonlijk verwittigd. Deze eindejaarsactie kadert in het project ‘Winkeldorp Tessenderlo’ en wordt financieel gesteund door de Lokale Handelsraad. Ook Zinio, de uitbater van Mea Vota reageerde na de prijsuitreiking als een gelukkig man: “Een mooie eer voor onze zaak en mooi voor Nicky en haar familie, want ze zijn zeer trouwe klanten.”