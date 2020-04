Loois bedrijft lanceert automaten voor mondmaskers en ontsmettingsgels Birger Vandael

29 april 2020

11u17 1 Tessenderlo Het bedrijf TW Service uit Tessenderlo lanceert een automaat ontwikkeld voor het verdelen van mondmaskers, desinfecterende gels en beschermende handschoenen.

TW Service is gespecialiseerd in automatische distributie. Deze automaten zijn nu reeds beschikbaar en kunnen hun dienst bewijzen op heel wat plaatsen zoals bij overheidsinstellingen, scholen, bedrijven en handelscentra. “Op deze manier zijn mondmaskers, desinfecterende gels en handschoenen 24/7 voor iedereen beschikbaar”, stelt zaakvoerder Thierry Casier. “Deze automaten kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. Hoe meer distributie-automaten er beschikbaar zijn, des te beter we samen de strijd kunnen aangaan tegen Covid-19.”

Wat het bedrijf niet doet, is het vullen van de automaat. TW Service kan afnemers eventueel wel in contact brengen met leveranciers.