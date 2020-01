Looienaar wordt bestolen door poetsvrouw en neemt recht in eigen handen BVDH

27 januari 2020

Een 51-jarige man uit Tessenderlo riskeert een voorwaardelijke celstraf van twintig maanden nadat hij zijn poetsvrouw afperste en agressief behandelde. Dat deed hij in het gezelschap van een 39-jarige man uit Diest, die eenzelfde straf riskeert. Het duo deed dit niet zonder reden. De vijftiger was er immers van overtuigd dat de poetsvrouw was gaan lopen met juwelen, iPhones en 900 euro cash. Hij besloot met zijn kompaan naar haar appartement te trekken, waar het tot een agressieve interventie kwam. De Looienaar bekende in de rechtbank en dat hij nooit het recht in eigen handen mocht nemen. “De juwelen hadden een grote emotionele waarde voor mij en mijn familie. Ik ben een nacht in de cel moeten blijven. Dat wil ik nooit meer meemaken.” De poetsvrouw zelf riskeert voor de diefstal vijftien maanden cel onder voorwaarden. Vonnis op 24 februari.