Looienaar krijgt schadevergoeding van 17.201,31 euro voor glas in aangezicht BVDH

15 oktober 2019

11u22 1 Tessenderlo Een 25-jarige man uit Diest moet een schadevergoeding van 17.201,31 euro betalen aan een Looienaar (28), nadat hij op 27 januari 2017 een glas in diens aangezicht gooide aan een bingokast in een Hasselts café.

Het slachtoffer stond gezellig bij vrienden aan de bingokast in Kafee Vangogh aan het Dusartplein, toen de Diestenaar plots agressief werd. Op camerabeelden is duidelijk te zien dat hij een glas gooide in het aangezicht van de Looienaar. Die betwist dat feit overigens niet, maar ging wel uit van een andere chronologie. Het slachtoffer moest worden behandeld aan zijn gebit en was een tijdje arbeidsongeschikt. De dader krijgt ook een werkstraf van honderd uren en een boete van 400 euro.