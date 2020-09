Looienaar krijgt drie jaar celstraf voor seksueel misbruik van echtgenote Birger Vandael

03 september 2020

16u19 1 Tessenderlo Een 42-jarige man uit Tessenderlo is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor het seksueel misbruik van zijn echtgenote. De man wordt ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet.

De feiten hebben plaatsgevonden in de laatste jaren van het huwelijk, dat in totaal zestien jaar heeft geduurd. Het koppel had vier kinderen, waaronder één pleegkind. en was in totaal 22 jaar samen. “De man hield er meer traditionele waarden op na: zijn partner was een huisvrouw en hij gedroeg zich dominant”, klonk het in de rechtbank tijdens de behandeling. Vandaag zit het koppel volop in een vechtscheiding.

Aan de burgerlijke partij moet de Looienaar 3.780 euro schadevergoeding betalen. Hij blijft de feiten ontkennen en kondigde al aan in beroep te gaan.