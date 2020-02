Looienaar (55) steekt moeder van zijn zeven kinderen neer op klaarlichte dag: zes jaar effectieve celstraf Birger Vandael

21 februari 2020

16u42 2 Tessenderlo Een 55-jarige man uit Looi werd veroordeeld tot zes jaar effectieve celstraf voor het neersteken van de moeder van zijn zeven kinderen. De vrouw had in de rechtbank al verteld dat ze haar ex-man alles vergaf, maar dat bleek niet voldoende om hem uit de cel te houden.

De feiten speelden zich af op 27 juni 2019 omstreeks 15 uur. Toen de politie aankwam, vonden ze de vrouw terug met hevige bloedingen ter hoogte van haar schouders en nek. Een soort keukenmes werd aangetroffen ter hoogte van haar hoofd. De beklaagde vertelde aan een inspecteur dat hij zijn vrouw had neergestoken omdat ze hem bedrogen had.

Kapbewegingen met volle kracht

Getuigen vertelden hoe ze enkele minuten eerder de man voorover gebogen boven het slachtoffer in zijn voortuin zagen staan en uiteindelijk een voorwerp (het mes, red.) weggooide. “Hij maakte de kapbewegingen met volle kracht in de richting van zijn slachtoffer en had duidelijk de intentie om haar te kwetsen”, klink het onder meer in de getuigenis. “Ook toen de vrouw in elkaar stuikte en op de grond lag, bleef de man steken.” De getuigen hadden niet gedacht dat het slachtoffer toen nog in leven was.

Ondanks de zeven snij- en steekwonden, aangebracht met een mes met een lemmet van 12,5 centimeter, bleef de vrouw in leven. Ze had nochtans zware verwondingen aan haar borst, wang, rug en nek. Tijdens de behandeling vertelde dat ze haar ex-man, waarmee ze meer dan dertig jaar samen was geweest, alles vergaf. Dat tot onbegrip van de rechter. “Ze mag van veel geluk spreken dat ze er nog is. Ik denk dat we hier een situatie hebben die typerend is bij partnergeweld. De vrouw laat haar klacht vallen voor de kinderen. Zij zullen moeten loskomen van elkaar.” Sinds de feiten zat de beklaagde zelf in voorhechtenis.

Geen uitlokking

Tijdens het verhoor en bij de behandeling in de rechtbank sprak de beklaagde over uitlokking. “Ze wou dat ik haar zou slaan, zodat ze klacht kon indienen bij de politie. Ze heeft me zover gekregen om dit te doen", stelde hij. De rechtbank vindt niet dat er sprake is van uitlokking: “Hij had een gewapend conflict kunnen vermijden en de politiediensten kunnen verwittigen.” De conclusie: ‘De beklaagde had de duidelijke intentie om het slachtoffer te doden en handelde met voorbedachten rade.

De dader moet de kosten van de publieke vordering, goed voor 3.192,37 euro, voor zijn rekening nemen. Aan de vrouw moet hij geen schadevergoeding, aangezien zij afstand namen van haar burgerlijke vordering.