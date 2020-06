Looienaar (42) riskeert 3 jaar cel voor aanranding en verkrachting Birger Vandael

30 juni 2020

10u41 1 Tessenderlo Een 42-jarige Looienaar riskeert een celstraf van drie jaar voor de aanranding en verkrachting van zijn ex-vrouw.

De feiten zouden hebben plaatsgevonden in de laatste jaren van hun huwelijk, dat in totaal zestien jaar heeft geduurd. Het koppel had vier kinderen, waaronder één pleegkind. “De man hield er meer traditionele waarden op na: zijn partner was een huisvrouw en hij gedroeg zich dominant", klonk het in de rechtbank. De procureur vorderde tevens de ontzetting uit de rechten ten aanzien van de Looienaar. Bert Partoens, de advocaat van de beklaagde, gaat vol voor de vrijspraak. Hij gaf ook nog mee dat zijn cliënt in zijn verleden zelf werd misbruikt. Vandaag zit het koppel volop in een vechtscheiding.

Het vonnis wordt op 3 september uitgesproken.