Looienaar (35) doet onbewust het vuile werk van oplichters: “Zelfs mijn eigen huis zat vol vreemden" Birger Vandael

11 mei 2020

13u55 0 Tessenderlo Een 35-jarige man uit Tessenderlo is tussen 2016 en 2018 in de val getrapt van een drietal louche figuren met verkeerde bedoelingen. Hij nam destijds een bvba over van een bouwbedrijf om een broodjeszaak te starten, maar sloot zonder het goed en wel te beseffen nog een aantal overeenkomsten af in het voordeel van de oplichters. “Ik ben naïef geweest”, zuchtte de man bij de rechter.

De dertiger zat naar eigen zeggen in de verkeerde vriendengroep, een wereldje dat hij via de voetbal leerde kennen. In februari 2016 raakte hij betrokken bij de overname van een BVBA. “Ze hebben me vervolgens een hoop documenten laten ondertekenen. Ik werd bedreigd om bepaalde zaken te doen en op een bepaald moment zat mijn huis vol vreemden”, probeerde hij de zaken te reconstrueren.

Tussen onbegrip en medelijden

De rechter zweefde bij het horen van het verhaal tussen onbegrip en medelijden. Ze vroeg zich af waarom de beklaagde een blind vertrouwen had in de oplichters. “Een boekhouding heb ik nooit gezien. Ze hebben mijn leven geterroriseerd en op een bepaald moment had ik geen keuze meer. Ik zocht hulp bij mijn ouders en stapte uiteindelijk zelfs naar de politie."

De procureur vertelde dat er in de zaak vier personen gedagvaard werden voor het gebruik van valse stukken en misbruik van vertrouwen. “Alles draait rond een bedrijf gespecialiseerd in ramen en deuren. De curator stelde bij de zaak verdachte elementen vast en er kwam ook een aparte klacht van Mercedes. Vanuit de bvba was immers een Mercedes aangekocht op afbetaling, maar het geld werd nooit betaald.”

Toen de onderzoekers uiteindelijk bij de Looienaar kwamen, kon die enkel een warrige en vage uitleg geven. Hij bleek zelf niet in het bezit te zijn van de Mercedes. Daarnaast had de man ook nog een aantal bouwmaterialen gehuurd, die hij nadien nooit heeft teruggebracht. “De beklaagde vertelt dat hij deze inderdaad is gaan ophalen in opdracht van de oplichters, die zelf altijd buiten beeld bleven. Het is duidelijk dat hij misbruikt werd zodat de oplichters nog zoveel mogelijk goederen in hun bezit konden krijgen en deze konden laten verdwijnen.”

‘Stoem’ geweest

“Die mannen zijn niet ‘stoem’ hè, maar ik wel", verklaarde man bij de rechter. Vandaag gaat het beter met hem: hij leerde een vrouw kennen, heeft een dochtertje gekregen en heeft een vast inkomen. Woonachtig is hij nog steeds in het bewuste huis. De oplichters zijn er uiteraard verdwenen.

De Looienaar zelf riskeert slechts een werkstraf van 250 uren en een boete van 600 euro. Via zijn advocate hoopt hij ook onder een aantal schuldvorderingen van Mercedes en de verhuurbedrijven uit te komen. Voor twee oplichters bij verstek werden celstraffen van 18 maanden en twee jaar gevorderd, een derde figuur riskeert een werkstraf van 220 uren. Er hangt ook een beroepsverbod tot zes jaar boven hun hoofd. Het vonnis wordt uitgesproken op 8 juni.