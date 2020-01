Looienaar (33) duwt partner tegen tafel voor ogen van stiefdochter BVDH

13 januari 2020

11u56 1 Tessenderlo Een 33-jarige man uit Tessenderlo is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en een geldboete van 800 euro met uitstel voor het opzettelijk slaan van zijn partner voor de ogen van zijn 17-jarige stiefdochter. De man moet zich laten behandelen voor zijn problematiek.

De feiten speelden zich meermaals af: op 1 september 2016 en op 8 februari 2018. Bij het eerste feit kon een kras achter het oor van het slachtoffer worden vastgesteld. Eén bandje van haar bh was losgetrokken. De vrouw verklaarde dat ze tijdens een ruzie een vuistslag had gekregen en achteruit gevallen was. Toen haar stiefdochter de weg versperde, werd ze in haar gezicht geslagen. Vervolgens werd de partner van de man tegen de tafel geduwd.

Het slachtoffer benadrukte dat ze hoopt het contact met haar partner te behouden, indien hij hulp zoekt voor zijn alcoholverslaving.