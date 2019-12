Looienaar (22) riskeert tien jaar cel voor hallucinante aanval: ‘Ik wou haar gewoon een beetje pijn doen met een mes” Birger Vandael

13 december 2019

14u06 6 Tessenderlo In de nacht van 16 op 17 maart dit jaar werd de 35-jarige A.B. uit Tessenderlo slachtoffer van een hallucinante aanval met een mes. De 22-jarige dader had die avond veel te veel gedronken, had vrouwen “geambeteerd” door in hun achterwerk te knijpen en was vervolgens buitengezet. “Ik was kwaad en vond dat ik oneerlijk behandeld werd. Ik wilde laten zien dat ik geïrriteerd was en haar een beetje pijn doen met een mes.” Hij riskeert tien jaar cel.

De feiten speelden zich af in café Het Land van Kafka. De vrouw was die avond met een supportersbus naar een voetbalwedstrijd gaan kijken en ging nog even iets drinken met vriendinnen. Ze was die avond de verkeerde vrouw op de verkeerde plek. De jonge dader had immers de hele avond met twee vrienden op café en in het jeugdhuis gezeten en was serieus onder invloed van alcohol (2,3 promille). “Toen ik werd buiten gezet in het jeugdhuis, ben ik naar huis gegaan, heb ik drie messen genomen en keerde ik terug naar het Land van Kafka”, doet hij zijn relaas.

Overmeesterd

Naar eigen zeggen was de man “gekrenkt” door wat er was gebeurd en wou dat tonen. Hij stormde bruut het café binnen en koos de vrouw, die hij nog nooit gezien had, uit als slachtoffer. “Ik wou haar niet steken, wel snijden. Het was niet de bedoeling om te doden”, benadrukte de man. Op vraag van de burgerlijke partij gaf hij wel aan dat het slachtoffer gezien het mes (met een lemmet van 15 centimeter, red.) had kunnen sterven. “Ik werd toen overmeesterd, anders had ik misschien meerdere slachtoffers gemaakt.” Aanvankelijk zei hij zelfs dat dit zijn bedoeling was.

“Het slachtoffer mag van geluk spreken dat ze het nog kan navertellen”, stelt de procureur. “Ze herinnert zich enkel nog hoe ze plots een klap in haar gezicht kreeg en haar omstaanders gechoqueerd reageerden. Ze liep heel wat breuken in het gezicht op en heeft een litteken van tien centimeter. Dat wijst op een zware impact, eerder het resultaat van een hakbeweging, dan van een snijbeweging. De aanval was potentieel levensbedreigend.”

Gefascineerd door geweld

De rechtbank confronteerde de man met zijn fascinatie voor gewelddadige filmpjes en games. Zo bekende hij dat hij filmpjes had gekeken van IS-strijders die anderen de keel over sneden. Hij had ook intensief gekeken naar beelden van de terrorist die in Nieuw-Zeeland enkele dagen voor het incident tientallen mensen doodschoot.

Dat de man de nodige psychologische problemen had, is een understatement. Hij vertelde na de feiten dat hij zich als kind anders voelde en een eenzaat was. De burgerlijke partij citeerde uit de eerste verklaringen van de man waarin hij zou hebben aangegeven al langer rond te lopen met de bedoeling mensen pijn te doen. “Hij volgde een tijdje een behandeling, maar zette deze stop, ook al wist hij dat dit ooit zou gebeuren”, stelde de procureur vol onbegrip. Ze vroeg om de celstraf te combineren met zeer intensieve begeleiding. De zaak wordt verder gezet op 10 januari.

Advocaat Walter Daemen verdedigt het slachtoffer, dat zelf niet wilde reageren. “Het spreekt voor zich dat de schade op psychisch en esthetisch vlak aanzienlijk is. Dat mes dat werd gebruikt, zou zo uit een film van Rambo kunnen komen. Over de strafmaat willen we ons niet uitspreken.”